İşte o yıllarda, Mehmet Üstünkaya adında koca yürekli bir adam çıktı… Başkanlık koltuğuna kurulduğu ilk günlerde, "Beş yıl kimse şampiyonluk beklemesin" dedi ve ekledi; "Ben bu mücadeleyi, forma için oynayacak gençlerle vereceğim, sıradan yıldızlarla ya da sıradan yabancılarla değil…"