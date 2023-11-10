Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik sorumlu olarak göreve getirilen Burak Yılmaz istifa etti.

Siyah beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde son olarak Bodo/Glimt karşısında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmış ve Avrupa kupalarına veda etmişti.

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