Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor.
Beşiktaş'ta dev kriz! Kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor
Beşiktaş'ta son dönemde yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Birçok olumsuz gelişmeyle karşı karşıya kalan siyah beyazlı taraftarlara bir şok daha geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Milliyet'in haberine göre, sıkıntılı bir süreçten geçen siyah-beyazlılarda kriz üstüne kriz yaşanıyor.
Şenol Güneş'in istifası, olağanüstü kongre kararı ve kötü saha sonuçlarına bir sorun daha eklendi.