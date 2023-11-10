Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay sesleri! Anlaşma...

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlı kulüp, genç çalıştırıcının görevini bırakma kararı aldığını açıkladı. Bu gelişme sonrası yönetim, teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Beşiktaşlı idarecilerin, tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2023- 12:47 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023- 14:33