Beşiktaş Yönetimi, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa kararı almasının ardan teknik direktör arayışlarına başlamıştı.
Siyah beyazlılarda gündeme gelen ilk adayın ise Rıza Çalımbay olduğu öğrenilmişti
Seçime kadar takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirmeyi planlayan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla anlaşma sağladı. Çalımbay, 11 Kasım saat 11.00'de gerçekleştirilecek idmanda takımın başında olacak.
Rıza Çalımbay göreve gelmesinin ardından seçime kadar Başakşehir, Samsunspor, Club Brugge ve Ankaragücü maçlarında takımın başında yer alacak.