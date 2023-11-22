Rıza Çalımbay ile birlikte yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta seçim için geri sayım başladı.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a müjdeyi verdi! PSG'nin yıldızı geliyor
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, seçim çalışmasına devam ederken flaş gelişmeler yaşanıyor. Kara Kartal, PSG'nin yıldızını alacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Serdal Adalı ve Hasan Arat, siyah-beyazlıların yeni başkanı olmak için yarışacak.
Kartal'da seçim, 26 Kasım Pazar günü yapılacak. Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde siyah-beyazlıların başkanı 3 Aralık Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın seçilecek.