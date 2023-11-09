Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 4. maçında evinde Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Norveç ekibi 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrası Hari Vukas konuştu.

İŞTE VUKAS'IN SÖZLERİ:

Hayal kırıklığına uğradık. Kazansaydık, yolumuza devam edecektik ama üzgünüz. İyi bir durumda değiliz. İdmanda yeterince çalışıyoruz ama maçlara yansımıyor. Oyuncuların hazır olduğunu düşünüp görüyoruz ama maçta hep bir şey eksik oluyor. Eksik ne? Bazen şut, bazen birebirler... Evet, iyi değiliz.

Eric Bailly baş travması yaşadı. Şu anda hastanede ve kontrol altında. Çok ciddi gözükmüyor durumu ama sağlık ekibi bilgi verecek.