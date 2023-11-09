Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılarda maçın 27. dakikasında sakatlanan Eric Bailly'nin son durumu hakkında Beşiktaş'tan açıklama geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Eric Bailly'nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın 27. dakikasında yaşadığı bilinç kaybı ve baş dönmesi nedenleriyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Eric Bailly'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan beyin tomografisinde hiçbir pozitif bulguya rastlanmamıştır.