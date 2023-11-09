Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılarda maçın 27. dakikasında sakatlanan Eric Bailly'nin son durumu hakkında Beşiktaş'tan açıklama geldi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Eric Bailly'nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın 27. dakikasında yaşadığı bilinç kaybı ve baş dönmesi nedenleriyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Eric Bailly'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan beyin tomografisinde hiçbir pozitif bulguya rastlanmamıştır.
Eric Bailly'nin Sağlık Durumu Hakkında BilgilendirmeFutbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın 27. dakikasında yaşadığı bilinç kaybı ve baş dönmesi nedenleriyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Eric Bailly'nin Acıbadem Altunizade… pic.twitter.com/Dlcenz468z— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 9, 2023