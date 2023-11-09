Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Beşiktaş ile Bodo/Glimt, UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Beşiktaş kazanarak puanını 4'e yükseltmek istiyor. Aboubakar'ın da kadroda yer alacağı maçta Omar Colley, Amartey ve Arthur Masuaku forma giyemeyecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2023- 15:51