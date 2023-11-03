Bu sezon üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta gündem yaratacak ayrılık! Geldiği gibi gidiyor
Beşiktaş'ta bu sezon üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası flaş gelişmeler yaşanıyor. Yönetim özellikle yaz transfer döneminde yapılan takviyelerin ardından yoğun eleştiri almıştı. Bu doğrultuda siyah beyazlılarda sezon başında kadroya katılan o yıldızla devre arasında vedalaşılacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Büyük bir krizle karşı karşıya kalan siyah beyazlılar, sezon başında kadroya katılan çoğu futbolcudan istediği verimi alamadı.
Bu durum da yönetimin ağır şekilde eleştirilmesine sebep olmuştu.