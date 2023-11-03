TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta gündem yaratacak ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Beşiktaş'ta bu sezon üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası flaş gelişmeler yaşanıyor. Yönetim özellikle yaz transfer döneminde yapılan takviyelerin ardından yoğun eleştiri almıştı. Bu doğrultuda siyah beyazlılarda sezon başında kadroya katılan o yıldızla devre arasında vedalaşılacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)