Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı! "Vasatlar ordusu"

Rakip orta sahadan yeni çıkmış, topu düzeltecek, 30 metre sürecek, kaleyi karşısına alacak, ondan sonra da iyi bir vuruş yaparsa gol atacak! Yani normali bu ama kalede Ersin var ise hiç bu kadar yorulmaya gerek yok! Ersin durduk yere kaleyi boşaltır ve rakip forvete sadece boş kaleye vurmak kalır! Bravo Ersin! Beşiktaş her zamanki gibi dün da Antalya önünde ağır çekim oynadı ve bir net penaltısı verilmemesine rağmen öne geçmeyi de başardı. Yani talih yüzüne güldü; ikinci yarıya biraz kontrollü başlayabilsen maçı alıp götüreceksin ama nerdee… Üst üste hatalar ve 12 dakikada yenilen üç gol. Pes! Gerçekten pes! Antalyaspor iyi alan ve adam paylaştı, haddini bilerek oynadı ve kontrataklarla gol aradı, aradığını da fazlasıyla buldu. Helal olsun. Beşiktaş kötü falan değil çok kötü. Böyle giderse puan cetvelinin ikinci bölümüne taşınır benden söylemesi. Acil tedbir şart. Önce yeni bir hoca sonra devre arasında çok sağlam beş transfer, bir net golcü, iki hızlı kanat oyuncusu, bir 10 numara, bir de stoper.