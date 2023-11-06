Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı! "Vasatlar ordusu"

ERMAN TOROĞLU - GAZOZ
Yazıyı yazmaya başladığımda skor 3-2 Antalya lehine, bitime 7 dakika var. Sahadaki mücadeleye göre Beşiktaş berabere kalır mı, zor gözüküyor. Siyah-beyazıllar, sahada havası kaçmış gazoz gibi mücadele ediyorlar, bir tavır koymuyorlar, bir kişilik koymuyorlar. Ancak herhalde burada Afrika kökenli oyuncular ile diğer oyuncular veya teknik kadroyla bazı oyuncular bayağı bir sorunlu herhalde. Aboubakar, Sergen Yalçın döneminde geldiğinde güzel işler yaptı sonra kasığı attı, az daha şampiyonluk gidiyordu. Kasık öyle bir şey ki kimse anlayamaz. Fakat bu sefer de ateşi artmış ishal olmuş herhalde. İlk yaptığı olaydan sonra öyle futbolcuyu kulüpten içeri sokmamak lazım ama maalesef bizde bırakın sokmamayı kurtarıcı olarak alıyorlar ve baş tacı yapıyorlar. Antalyaspor biraz daha tempo yapsa Beşiktaş'ın karşı gelecek hali yok ama o da ayağına gelen fırsattan faydalanamıyor.