Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta genç oyuncu Yakup Arda Kılıç oyuna sonradan dahil olmuştu. Siyah-beyazlılar, Yakup Arda Kılıç ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

2015 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın kadrosunda yer alan ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığımız maçta ilk kez A takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Yakup Arda Kılıç ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Yakup Arda Kılıç'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.