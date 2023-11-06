BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eric Bailly, Tayfur Bingöl ile yaşadığı gerilimden sonra açıklama yaptı!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Devre arasında teknik sorumlu Burak Yılmaz, Eric Bailly'yi Tayfur Bingöl ile yaşadığı gerilimin ardından oyundan aldı. Yılmaz, yaşananları maçın ardından anlattı. Buna karşılık olay adam Bailly'den gece yarısı açıklama geldi. İşte ayrıntılar... | Beşiktaş haberleri
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a konuk olan siyah-beyazlılar, rakibine 3-2 mağlup olarak bir darbe daha aldı.
Beşiktaş'ta teknik sorumlusu Burak Yılmaz, maç sonrasında yaptığı açıklamada devre arasında Bailly'nin Tayfur'u yakasından tuttuğunu ve tepki gösterdiğini açıklamıştı.