Şenol Güneş'in ardından yoluna Burak Yılmaz'la devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Mircea Lucescu iddiası!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini korurken yakın zamanda gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi Rumen basınında flaş Mircea Lucescu haberi yayıldı. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 07.11.2023- 01:11
Şenol Güneş'in ardından yoluna Burak Yılmaz'la devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Rumen basınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre, siyah-beyazlıların, Dinamo Kiev'den ayrılan Mircea Lucescu ile görüştüğü belirtildi.
Haberin detayında 'Mircea Lucescu başka bir takımla görüşüyor. Beşiktaş Lucescu'yu istiyor. Şimdi bakalım başarılabilecek mi?' ifadelerine yer verildi.