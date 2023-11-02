AYAKTA KALAN TEK İSİM

Zor günler geçiren Beşiktaş'ta verim alınan tek isim olan Aboubakar, Süper Lig'de 9 maçta forma giydi ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız golcü, UEFA Konferans Ligi'nde ise 9 karşılaşmada 7 gol ve 1 asistle oynadı.