BEŞİKTAŞ HABERİ: İşte Aboubakar'ın son durumu! 3 gündür hastanedeydi...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılarda hastalığı sebebiyle 3 gündür hastanede kalan Vincent Aboubakar'ın durumu merak ediliyordu. Kamerunlu golcünün, Akdeniz ekibine karşı oynayıp oynamayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar, 2-0'dan 3-2 kaybedilen Bodo/Glimt maçı sonrasında kaosa süreklenmişti.
Kartal'da Şenol Güneş'in istifasının ardından yönetim, olağanüstü kongre almıştı. Kongre, 2 Aralık Cumartesi günü yapılacak.