Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın (salı) basın toplantısı düzenleyecek.
BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere, yarın (7 Kasım) saat 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecektir.
Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgilerine saygılarımızla sunarız.
ADAYLIK KARARINI AÇIKLAYACAK MI?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylık konusunda son kararını açıklaması bekleniyor.