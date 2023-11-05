Beşiktaş'ın golünde ofsayt var mı? İşte VAR çizgisi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin 45+2. dakikasında siyah-beyazlılar 1-0 öne geçse de, pozisyonun ofsayt olup olmadığı çok tartışıldı. İşte VAR çizgisi... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2023- 19:55 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023- 20:01
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşamsında Bitexen Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 45+2. dakikasında siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekipte ofsayt itirazı yapıldı. Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol geçerli sayıldı.
İşte VAR çizgisi:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.