Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Necip Uysal açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki oyuncu, "Her hafta toparlanmaya çalışıyor ama çok basit goller yiyoruz. Bir türlü işler iyi gitmiyor." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Necip Uysal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok üzgünüz. Penaltı pozisyonunda penaltı vardı. Bir türlü işler iyi gitmiyor. Her hafta toparlanmaya çalışıyor ama çok basit goller yiyoruz. Çok üzgünüz. Ne anlatacağım, ne konuşacağım bilemiyorum. Bize yakışmıyor. Düzeltmeye çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa...