Beşiktaş'tan hakem tepkisi!

Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor maçının devre arasında hakem yönetimiyle ilgili flaş paylaşımlar yaptı.
Siyah-beyazlılar Salih Uçan'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklemişti.
Siyah-beyazlılar, "Türkiye Futbol Federasyonu" yerine Türkiye Fiyasko Federasyonu" yazarak onay işareti koydu.
Türkiye Futbol Federasyonu ❌ Türkiye Fiyasko Federasyonu ✅@TFF_Org— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 5, 2023
Beşiktaş daha sonra ise yaptığı paylaşımda ise;
Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!
Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız! pic.twitter.com/ijZ5okzuNi— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 5, 2023
O POZİSYONDA NE OLMUŞTU?
Beşiktaş'ta Salih Uçan ile 33. dakikada ceza sahasında Erdal Rakip'in müdahalesiyle yerde kalmıştı.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...