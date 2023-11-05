Beşiktaş'tan hakem tepkisi!

Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor maçının devre arasında hakem yönetimiyle ilgili flaş paylaşımlar yaptı.

Siyah-beyazlılar Salih Uçan'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklemişti.

Siyah-beyazlılar, "Türkiye Futbol Federasyonu" yerine Türkiye Fiyasko Federasyonu" yazarak onay işareti koydu.

Beşiktaş daha sonra ise yaptığı paylaşımda ise;

Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!

O POZİSYONDA NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ta Salih Uçan ile 33. dakikada ceza sahasında Erdal Rakip'in müdahalesiyle yerde kalmıştı.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...