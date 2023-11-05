Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Ömer, Bünyamin, Rakip, Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 5 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.