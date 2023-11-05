Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Hari Vukas açıklamalarda bulundu. işte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Hari Vukas açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bu hafta maç olmadığı için yeteri kadar dinlendik. Defansta ve hücumda yapmamız gerekenleri yapacağız. Karşımızda da zorlu bir rakip var. Kazanmak istiyoruz.

Aboubakar ne zaman döner?

Aboubakar hastaydı, birkaç gün hastanede yattı. Fiziksel olarak hazır değil. Önümüzdeki maçta durumuna bakacağız.