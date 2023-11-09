UEFA Konferans Ligi tüm heyecanıyla devam ediyor. D Grubu 4. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - BODO/GLIMT MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Cenk Tosun.

Bodo/Glimt: Haikin, Bjorkan, Bjortuft, Moe, Wembangomo, Brunstad Fet, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna

BEŞİKTAŞ - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanıyor.