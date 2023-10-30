Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan genç oyuncu Yakup Arda Kılıç önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE YAKUP ARDA'NIN SÖZLERİ:

Çok mutluyum. Cumhuriyeti kutluyorum. İlk maçımda Burak hocamın bana şans vermesi tarif edilemez bir duygu. Daha çok çalışıp, daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım. Cenk Ağabey'ime de teşekkür ediyorum. Hayalim, bu güzel armayı iyi bir şekilde terletmek. Nasipse ilerde Avrupa'da ülkemi gururlandırmak istiyorum.