Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Siyah-beyazlı ekipte genç oyuncu Yakup Arda Kılıç oyuna sonradan dahil oldu. Peki Yakup Arda Kılıç kimdir? Yakup Arda Kılıç hangi mevkide oynuyor, kaç yaşında, hangi maçta forma giydi? İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Siyah-beyazlı ekipte genç oyuncu Yakup Arda Kılıç oyuna sonradan dahil oldu. Peki Yakup Arda Kılıç kimdir? Yakup Arda Kılıç hangi mevkide oynuyor, kaç yaşında, hangi maçta forma giydi? İşte detaylar...

Yakup Arda Kılıç, Beşiktaş formasını ilk kez Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK karşısında giydi. Yakup Arda, 20. dakikada sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna dahil oldu.

YAKUP ARDA KILIÇ KİMDİR?

4 Ocak 2005 doğumlu Yakup Arda Kılıç, hem sol kanat hem de sağ kanatta forma giyebiliyor. 1 Temmuz 2022 tarihinde Beşiktaş JK U19 takımıyla performansını sergilemeye başlayan Kılıç, 25 Ekim 2023 tarihinde de siyah-beyazlı ekiple profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, Yakup Arda Kılıç ile 2027 yılına kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen bildirdi.

Genç oyuncu UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda oynanan Bodo/Glimt maçının kadrosunda yer almıştı.

YAKUP ARDA KILIÇ'IN PERFORMANS

Geçen sezon U19 takımıyla toplam 18 karşılaşmaya çıkan Yakup Arda Kılıç, bu sezon da toplam 5 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.