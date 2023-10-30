Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yıldız isimlerinden Salih Uçan önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE SALİH UÇAN'IN SÖZLERİ:

Sakatlıktan çıktım, 3 günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil ama sakatlık döneminde iyi çalıştım. Bugün kolay bir maç olmayacaktı. Takımda birçok insan hasta, sakatlığın dışında. Tesiste bir hastalık oldu. Ama ona rağmen iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Kazanarak devam etmemiz lazım.

Genel olarak baktığınızda, taraftarımız, yönetim, futbolcular biraz zorlu süreçten geçiyoruz. Biz de üzülüyoruz, kırılıyoruz. Daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Çok üzülen insanlar var. Biz de çok üzülüyoruz bu durumlara. Bunu atlatmak için bu tarz galibiyetlere ihtiyaç var. Kazandıkça mutluluk ortaya çıkıyor. Kaybedince üzülüyorsunuz. Böyle kazanarak devam etmek istiyoruz.