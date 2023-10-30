Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Mücadeleyi 2-0 kazanan siyah-beyazlıların bir golünü atan Cenk Tosun, oyuna sonradan giren genç futbolcu Yakup Arda Kılıç'tan övgü dolu sözlerle bahsetti.

İŞTE CENK'İN SÖZLERİ:

Yakup Arda, gerçekten pırıl pırıl, çok yetenekli bir çocuk. Bugün oyuna girdikten sonra bütün Türkiye neler yaptığını gördü. Bunu da heyecanlı bir Yakup olarak yaptı. Birkaç maç sonra neler yapacağını bütün Türkiye görecek. Onun adına mutluyum.

"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Zor bir dönemden geçiyoruz. Maçın yorgunluğundan unuttum söylemeyi. Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun. Beşiktaş büyük bir camia. Her zorlukların üzerinden gelmiştir. Bugün Pazartesi olmasına rağmen stat doluydu. Herkesten Allah razı olsun. Taraftarlarla birlikte iyi bir yola gireceğiz. Maçı hak ettik, artık Antalyaspor maçına bakacağız.

"BURAK YILMAZ&NBSP;ERKEN OLMASINA RAĞMEN ÇOK TECRÜBELİ"

Burak hoca benim takım arkadaşımdı. Yan yana milli formayı terlettik. Şimdi hocam oldu. Erken olmasına rağmen çok tecrübeli. İkili ilişkiyi çok iyi yönetiyor. Burak hocama da bana forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum."