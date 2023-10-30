Trendyol Süper Lig'in 10. hafta kapanış maçında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı konuk etti.
Siyah-beyazlılar mücadeleyi 2-0 kazandı.
Karşılaşmada golleri 63. dakikada Salih Uçan ve 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti.
67. dakikada oyuna dahil olan Amir Hadziahmetovic, 86. dakikada kırmızı kart gördü.
Gaziantep FK'da ise Furkan Soyalp, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
Beşiktaş'ta 18. yaşındaki Yakup Arda Çınar sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna dahil oldu.
Genç oyuncu 81. dakikada yerini Muleka'ya bıraktı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19'a yükseltti.
Gaziantep FK ise ligde 9 puanda kaldı.