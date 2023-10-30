Trendyol Süper Lig'in 10. hafta kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk etti.
Mücadele 2-0 sürerken, siyah-beyazlılar 10 kişi kaldı.
Kartal'da 80. dakikada ilk sarısını gören Amir Hadziahmetovic, 86. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Gaziantep FK'da Beşiktaş'ın kırmızısından 6 dakika sonra 90+3'te Furkan Soyalp'in ikinci sarıdan kırmızı kart yemesi nedeniyle 10 kişi kaldı.
İŞTE O POZİSYON:
GAZİANTEP FK'NIN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART:
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.