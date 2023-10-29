Beşiktaş'ta bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Jean Onana'ya yönelik eleştiriler sürüyor.
,
Beşiktaş'ta Jean Onana kararı! Transferi olay olmuştu...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta transferiyle olay olan Jean Onana konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncu için yönetimden flaş bir karar çıktı. BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.10.2023- 15:22 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023- 15:22
Beşiktaş'ta bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Jean Onana'ya yönelik eleştiriler sürüyor.
Kamerunlu orta saha son olarak Burak Yılmaz tarafından Bodo Glimt maçında ilk 11'de şans buldu.
Ancak Onana, bir kez daha kendisine verilen şansı iyi kullanamadı.