Beşiktaş'ta Jean Onana kararı! Transferi olay olmuştu...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta transferiyle olay olan Jean Onana konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncu için yönetimden flaş bir karar çıktı. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2023- 15:22 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023- 15:22