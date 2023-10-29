Beşiktaş'ta Valentin Rosier şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre Vincent Aboubakar'dan sonra Rosier'in de yüksek ateş nedeniyle rahasızlandığı ifade edildi. | Beşiktaş haberleri
Valentin Rosier'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 29, 2023
Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında… pic.twitter.com/hKuJpWsi61