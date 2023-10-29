Beşiktaş Valentin Rosier'in hastalandığını açıkladı!

Beşiktaş'ta Valentin Rosier şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre Vincent Aboubakar'dan sonra Rosier'in de yüksek ateş nedeniyle rahasızlandığı ifade edildi. | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2023- 17:49 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023- 17:56