Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.

LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 130 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 159, siyah-beyazlılar 139 gol kaydetti.

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR

Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 13 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 21 gole karşılık, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, taraftarı önündeki bu müsabakalanda 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 6 maçta 11 gol atıp, 3 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 3 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 derbide galibiyet sayısında Beşiktaş'ın 5-4 üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 5, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. Bir müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 11 golle karşılık verdi.