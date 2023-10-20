Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, derbiye yönelik taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19.00'da başlayacak.