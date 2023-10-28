Cardiff City Menajeri Erol Bulut, Türk ve İngiliz basınında çıkan Salih Uçan iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erol Bulut açıkladı! Salih Uçan'ın transferi...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezona iyi başlamayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda birçok yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı gündeme düşerken Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Salih Uçan'ın transferi hakkında açıklama geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.10.2023- 11:36
Bulut, "Salih Uçan, Alanyaspor'dan öğrencimdi. İyi bir orta saha oyuncusu ama bizim finansal seviyemiz Salih Uçan'ı alabilecek durumda değil. Salih Uçan, bizim için çok pahalı bir oyuncu" diye konuştu.
2021'de Alanyaspor'dan Beşiktaş'a bonservissiz gelen Salih'in sözleşmesi bu yaz bitiyor.