SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ NASIL DÜZLÜĞE ÇIKAR?

Beşiktaşlılar bugünlerde çok üzülüyorlar. Son alınan Bodo yenilgisi sonrası hepimizin uykuları kaçtı. Ligde ezeli rakipler ardı ardına kazanırken, ekim ayında Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına havlu atması, Konferans Ligi gibi üst düzey Avrupa takımlarının mücadele etmediği bir kupada 3 maçta alınan bir beraberlik (ki o 1 puan da rastlantıyla) hepimizi kahrediyor.