Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takım Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak bilet fiyatlarını düzenledi.

Yapılan açıklamada, "Gaziantep FK maçı biletleri, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne özel olarak Doğu-Batı Bloklar 100 TL, Kale Arkası ise 29 TL'den 28 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de satışa sunulacak. Büyük Beşiktaş Taraftarı'nı hem Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak hem de Beşiktaşımıza destek olmak için Tüpraş Stadyumu'na davet ediyoruz." denildi.

En düşük bilet fiyatı 29 TL olarak belirlenirken, en yüksek bilet fiyatı ise 10 bin 923 TL oldu.