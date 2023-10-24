Trendyol SÜper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya geldi ve Tayfur Bingöl bu maçta sakatlandı.

Siyah-beyazlılar 30 yaşındaki oyuncunun son durumunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 21 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Tayfur Bingöl'ün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Semitendinozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Tayfur Bingöl'ün tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.