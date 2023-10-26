UEFA Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e konuk oldu ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu ve "Bu gruptan çıkmak istiyorsak kalan 3 maçı kazanmalıyız. İnşallah bu gruptan çıkacağız." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bizim için zor bir gece oldu. Çok kötü oynadık. Fiziksel, taktiksel, mental anlamda daha iyi oyuncularız. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sorumluluk almalıyız. Bu akşam yapamadıklarımızı, bir sonraki maçta yapmalıyız. Bu gruptan çıkmak istiyorsak kalan 3 maçı kazanmalıyız.

Maçtan hemen sonra bu durumun analizini yapmak zor. Ön alan baskısı yapmaya çalıştık, birçok şey denedik ama rakibimiz cevap vermedi. Baskıdan sonra topu kazanamazsanız işler kolay olmuyor. Gol yedikten sonra işler zorlaştı. Detaylar üzerinde analiz yapıp neleri yapamadıklarımızı anlamamız gerekiyor. Sonraki maç evimizde. Kalan 3 maçın 2'si evimizde, bu da önemli. İnşallah bu gruptan çıkacağız.