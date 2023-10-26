UEFA Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e konuk oldu ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu ve "Zeminin oyunla alakası yok. Kendimizi düzeltmeliyiz ve en kısa sürede toparlanmak zorundayız." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Zor bir maçtan sonra konuşmak çok zor. Mağlubiyetten sonra kelimeler zor. Böyle olmamalı. Avrupa'da böyle kötü oynayıp kaybetmemeliyiz. Başımızı öne eğmeden toparlanmak zorundayız.

İnişler çıkışlar hep yaşanıyor. İniş değil kötü gidiyoruz. Hakkında konuşmak zor. İyi değiliz. Yapmak zorunda olduğumuz şey belli. Çalışmaya devam etmek ve çalışarak bir şeyleri değiştirmek zorundayız.

Ne yönetimin ne takımın ne teknik heyetin tek başına sorumluluğu değil. Hep birlikte yapamıyoruz. Bazen çok iyi oynar 1-0 kaybeder, eleştirilirsiniz. Çok kötü oynar, şans eseri galip gelirsiniz. Futbol sonuç odaklı. Sonuçlar hep kötü gelince eleştiriliyorsunuz. Suçlu aramak yerine çözümü bulmalıyız. Beşiktaş çok büyük bir camia, biz buradan kalkmasını biliriz.

Zeminin oyunla alakası yok. Biz büyük takımız. Çıkıp her şartta oynamalıyız. Kendimizi düzeltmeliyiz ve en kısa sürede toparlanmak zorundayız.