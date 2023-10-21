Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta taraftarlar, RAMS Park'a geldi. Maç öncesinde bindikleri otobüsün camlarını kıran ve sonrasında Galatasaray taraftarlarına saldıran Beşiktaş taraftarları ise stadyuma alınmadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta taraftarlar, RAMS Park'a geldi.

Tüpraş Stadı'nda buluşan siyah-beyazlı taraftarlar, emniyet güçlerinin kontrolünde otobüslerle derbinin oynayacağı RAMS Park'a hareket etti.

Yol boyunca emniyet güçlerinin eşlik ettiği taraftarlar, toplu halde stada girdi ve tribündeki yerlerini aldı.

Öte yandan, maç öncesinde bindikleri otobüsün camlarını kıran ve sonrasında Galatasaray taraftarlarına saldıran Beşiktaş taraftarları, stadyuma alınmadı.

Bu kişiler için 6222 sayılı kanun kapsamında işlem başlatıldı ve emniyete götürüldü.