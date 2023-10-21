Beşiktaş'ın direğe takıldı! İşte o pozisyon...
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar, Ghezzal'ın serbest vuruşunda Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda direğe takıldı. İşte o anlar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.10.2023- 19:26 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023- 19:33
Siyah-beyazlılar, Ghezzal'ın serbest vuruşunda Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda direğe takıldı.
İŞTE O POZİSYON:
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...