VAR uyardı! Beşiktaş 10 kişi kaldı... (Mert Günok'tan büyük hata)

Galatasaray- Beşiktaş derbisinde ilginç bir an yaşandı. Sarı-kırmızılıların, Icardi ile savunma arkasına koşu yaptığı sırada kaleci Mert Günok ceza sahası dışında topa eliyle dokundu. VAR'ın uyarısıyla Halil Umut Meler kırmızı kartını gösterdi. İşte o pozisyon...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2023- 19:51