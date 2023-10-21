VAR uyardı! Beşiktaş 10 kişi kaldı... (Mert Günok'tan büyük hata)
Galatasaray- Beşiktaş derbisinde ilginç bir an yaşandı. Sarı-kırmızılıların, Icardi ile savunma arkasına koşu yaptığı sırada kaleci Mert Günok ceza sahası dışında topa eliyle dokundu. VAR'ın uyarısıyla Halil Umut Meler kırmızı kartını gösterdi. İşte o pozisyon...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.10.2023- 19:51
Sarı-kırmızılıların, Icardi ile savunma arkasına koşu yaptığı sırada kaleci Mert Günok ceza sahası dışında topa eliyle dokundu.
VAR'ın uyarısının ardından Halil Umut Meler, Mert Günok'a kırmızı kartını gösterdi.
Siyah-beyazlılarda, Burak Yılmaz daha sonra Rashica'yı oyundan alığ Ersin Destanoğlu'nu oyuna aldı.
İŞTE O ANLAR: