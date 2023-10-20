Beşiktaş'tan Igor Tudor açıklaması geldi!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevini kimin devralacağı merak konusuydu. Siyah-beyazlı takım ile adı geçen Igor Tudor İstanbul'a geldi. Son olarak ise Beşiktaş'tan konuyla ilgili olarak açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2023- 15:18 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023- 16:43