Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevini kimin devralacağı merak konusuydu.
Son zamanlarda siyah-beyazlı takım ile adı geçen Igor Tudor, Beşiktaşlı eski futbolcu Seriç ile birlikte İstanbul'a geldi.
İki isim görüşmelerde bulunup, Galatasaray-Beşiktaş derbisini de izleyecek. Son olarak ise Beşiktaş, Igor Tudor iddialarını yalanladı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulübümüzden Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 20, 2023
Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.
Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer… pic.twitter.com/i2mxJ1QO7U