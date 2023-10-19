Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor.
Eric Bailly'den haber var! Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan defans oyuncusu Eric Bailly'nin de son durumu belli oldu. Peki; Fildişili yıldız derbide forma giyebilecek mi? İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.10.2023- 10:37
Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlı takımın Fildişi Sahilli stoperi Eric Bailly, derbi maçına yetişmiyor.
Kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen 29 yaşındaki yıldızın cumartesi günü oynayamayacağı ifade edilirken, Eric Bailly'nin Gaziantep maçıyla birlikte takıma dahil olması bekleniyor.