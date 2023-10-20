Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz bir ilk peşinde! Galatasaray derbisinde...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, derbide bir ilk peşinde. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.10.2023- 11:22
Moralli Galatasaray, yaralarını sarmak isteyen Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ını ağırlıyor.
Kara Kartal, Galatasaray'a karşı deplasmanda 6 maçtır galibiyet alamıyor.