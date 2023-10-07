Fikret Orman sonrası büyük bir destek ve oy oranı ile işbaşı yapan Ahmet Nur Çebi, pandemi döneminde kazandığı kupalarla koltuğunu sağlamlaştırdı.
İşte Beşiktaş'ta adım adım kongre süreci!
UEFA Konferans Ligi 2. maçında Beşiktaş sahasında Lugano'ya 3-2'lik mağlup olmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa etti ve olağanüstü kongre kararı alındı. Peki; siyah-beyazlılarda kongre süreci nasıl başladı? İşte adım adım yaşananlar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fikret Orman sonrası büyük bir destek ve oy oranı ile işbaşı yapan Ahmet Nur Çebi, pandemi döneminde kazandığı kupalarla koltuğunu sağlamlaştırdı.
Beşiktaş, İzmir'de iki kupa kazandıktan sonra herkes Sergen Yalçın ile sözleşme haberini de bekliyordu.
Ancak işler beklenildiği gibi gerçekleşmedi.