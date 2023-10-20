Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi öncesi kesenin ağzını açtı. Takvim'in haberine göre, siyah beyazlıların Başkanı Çebi'nin Galatasaray derbisinin kazanılması durumunda oyuncularına 20 milyon lira prim dağıtacağı öğrenildi. Ahmet Nur Çebi'nin Aralık ayının bayında kongre olması nedeniyle Galatasaray derbisine çok önem verdiği belirtildi. Çebi'nin ise Galatasaray derbisinin kazanılması ile birlikte buzları eritmeyi planladığı öğrenildi. Yönetim, olağanüstü seçim kararı alsa da tarihi net olarak açıklamadı. Bu durum da camiada belirsizlik oluşturuyor.
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray derbisine özel prim! Kesenin ağzını açtı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisinin kazanılması durumunda siyah beyazlı oyunculara dev bir ücret dağıtma kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 20.10.2023- 06:40