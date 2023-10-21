Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile mücadele edecek.
Gözler Aslantepe'de! İşte Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Dev derbide iki ezeli rakibin birbirlerine karşı dikkat çeken istatistikleri bulunuyor. İşte detaylar...
Zorlu mücadele bugün saat 19.00'da Rams Park'ta kozlarını paylaşacak
İki dev kulübün birbiriyle son yıllarda oynadığı maçlar büyük çekişmeye sahne oldu.