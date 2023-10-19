Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta sözleşme görüşmelerinden bir türlü sonuç alınamayan milli oyuncu Salih Uçan'a İngiltere'den talip çıktı.
Fanatik'in haberine göre, Championship'te mücadele eden Cardiff City, 29 yaşındaki orta sahayı takibe aldı.
Haberde Cardiff City'nin Salih için ocak ayında temaslara başlayacağı belirtildi. Kontratı sezon sonunda bitecek Salih, siyah-beyazlılardan bedelsiz olarak ayrılabilir. Cardiff City'nin teknik direktörlüğünü Erol Bulut yapıyor.
Salih Uçan bu sezon takımının formasını 14 resmi maçta terletirken 1 gol ve 4 asiste imza attı.