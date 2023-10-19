TRANSFER HABERİ: Erol Bulut'tan Beşiktaşlı yıldıza kanca!

Beşiktaş'ta yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılamayan Salih Uçan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız isme Championship'te mücadele eden Cardiff City talip oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2023- 18:17 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023- 18:18