Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor. Ligde çıktığı 8 maçın 7'sini kazanan Galatasaray, sahasında son haftalarda zor günler geçiren Beşiktaş'ı konuk ediyor.
İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri!
Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. İki ekibin teknik direktörleri Okan Buruk ve Burak Yılmaz, sahaya sürecekleri ilk 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray ve Beşiktaş haberleri (GS BJK spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda hedef kazanarak galibiyet serisini 8'e çıkarmak. Konuk ekip ise Burak Yılmaz yönetiminde 2'de 2 yapmak istiyor.
354. RANDEVU
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.