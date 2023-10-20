Süper Kupa'nın oynanacağı yer belli oldu!
İşte dev derbinin 11'leri!
Samsades yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...
Reklam
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Süper Kupa'nın oynanacağı yer belli oldu! Süper Kupa'nın oynanacağı yer belli oldu! 22:06
T. Parker kardeşini kovdu! T. Parker kardeşini kovdu! 22:02
İşte dev derbinin 11'leri! İşte dev derbinin 11'leri! 20:43
Cimbom Kartal'a hazır! Cimbom Kartal'a hazır! 20:22
Beşiktaş derbiye hazır! Beşiktaş derbiye hazır! 19:59
Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'a indirim! Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'a indirim! 19:53
Daha Eski
Erden Timur PFDK'ya sevk edildi! Erden Timur PFDK'ya sevk edildi! 18:14
Ahmet Nur Çebi'den Halil Umut Meler açıklaması! Ahmet Nur Çebi'den Halil Umut Meler açıklaması! 18:06
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 17:42
Yıllar sonra gelen itiraf! "Kolay deplasman" Yıllar sonra gelen itiraf! "Kolay deplasman" 17:03
Beşiktaş'tan taraftar açıklaması! Beşiktaş'tan taraftar açıklaması! 16:43
Beşiktaş'tan Igor Tudor açıklaması! Beşiktaş'tan Igor Tudor açıklaması! 15:18
SON DAKİKA