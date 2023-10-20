İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri!

Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. İki ekibin teknik direktörleri Okan Buruk ve Burak Yılmaz, sahaya sürecekleri ilk 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray ve Beşiktaş haberleri (GS BJK spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2023- 20:43