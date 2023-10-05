Beşiktaş'ın hücumdaki en etkili gol silahı olan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun son iki sezonda skor katkısı yapamadığı 8 maçta sadece 2 galibiyet alması dikkat çekti.
Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlı takım 8 maçlık periyotta 4 beraberlik 2 de yenilgi yaşadı. Kamerunlu futbolcunun oynamadığı maçlarda gol ve pozisyon üretmekte sıkıntı çektigi görüldü.
Yıldız futbolcunun ülkesi Kamerun'la 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Kupası'na gidecek olması teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor.
5-6 MAÇ OLMAYACAK
Yıldız futbolcunun turnuva boyunca Siyah-Beyazlı takımı 5-6 maç yalnız bırakması bekleniyor. Güneş'in Aboubakar'ın yokluğunda bu sorunu nasıl çözeceği merak konusu. 31 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi