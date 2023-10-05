Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta golcü sorunu sürüyor. Siyah-beyazlıların yıldızı Vincent Aboubakar'ın gol atamadığı veya olmadığı maçlarda, Kara Kartal hücumda yokluk çekiyor. Afrika Kupası’na gidecek yıldızın yokluğunda Beşiktaş'ın hücum yollarında göstereceği performans merak konusu oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın hücumdaki en etkili gol silahı olan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun son iki sezonda skor katkısı yapamadığı 8 maçta sadece 2 galibiyet alması dikkat çekti.

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlı takım 8 maçlık periyotta 4 beraberlik 2 de yenilgi yaşadı. Kamerunlu futbolcunun oynamadığı maçlarda gol ve pozisyon üretmekte sıkıntı çektigi görüldü.

Yıldız futbolcunun ülkesi Kamerun'la 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Kupası'na gidecek olması teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor.

5-6 MAÇ OLMAYACAK

Yıldız futbolcunun turnuva boyunca Siyah-Beyazlı takımı 5-6 maç yalnız bırakması bekleniyor. Güneş'in Aboubakar'ın yokluğunda bu sorunu nasıl çözeceği merak konusu. 31 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi