Siyah-beyazlıların teknik patronu Burak Yılmaz, cumartesi günü oynanacak derbinin ilk tüyosunu hafta içinde ekibine dahil ettiği yardımcı antrenör Hari Vukas'tan aldı.
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi taktiği belli oldu! Burak Yılmaz...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Burak Yılmaz derbi taktiğini belirledi. Yılmaz, yardımcı antrenörü Hari Vukas'la yaptığı toplantının ardından son kararını verdi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Siyah-beyazlıların teknik patronu Burak Yılmaz, cumartesi günü oynanacak derbinin ilk tüyosunu hafta içinde ekibine dahil ettiği yardımcı antrenör Hari Vukas'tan aldı.
Daha önce G.Saray'da Tudor'un da yardımcılığını yapan Hırvat çalıştırıcı geldiği günden bu yana, G.Saray'ın Okan Buruk'la son 1.5 sezonda oynadığı tüm maçları izledi.
Fotomaç'ta yer alan haberde performans değerlendirme raporu hazırladı. Vukas, rakiplerinin en büyük gücünün forvet hattında olduğunu belirterek, "Öncelikle Kerem-Icardi bağlantısı kesilmek zorunda.